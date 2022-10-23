В российской Курской области построили линию обороны: фото

Россияне закончили сведение двух усиленных линий обороны Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.

"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области", - написал он. По его словам, третья линия будет готова до 5 ноября.