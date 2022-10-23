В российской Курской области построили линию обороны: фото

Россияне закончили сведение двух усиленных линий обороны Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.
"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области", - написал он.
По его словам, третья линия будет готова до 5 ноября.
Напомним, были опубликованы спутниковые снимки, на которых видна так называемая "линия Вагера", которые оккупанты строят на границе Лугансьой и Донецкой областей. Укрепление протяженностью 1,6 километра состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что сооружение сможет остановить украинские танки и не даст им продвинуться на восток.
В британской разведке считают, что россияне строят оборонные противотанковые укрепления для того, чтобы интергировать реку Северский Донец в зону обороны.
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