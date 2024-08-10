Береговая охрана США сопровождала российский корабль у побережья Аляски

Судно обнаружил экипаж катера американской береговой охраны "Алекс Хейли" в понедельник, 5 августа, примерно в 30 милях (48 километрах) к юго-востоку от перевала Амукта. Также корабль заметил экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны Кодьяк.

Согласно пятничному заявлению береговой охраны, судно "осуществляло транзит в международных водах, но все еще находилось в исключительной экономической зоне США", которая простирается на расстояние 200 морских миль (370 километров) от береговой линии США.

Корабль береговой охраны не выходил на связь с российским кораблем, но следовал за ним, пока тот двигался на восток.

"Мы сопровождали корабль, чтобы обеспечить отсутствие нарушений интересов США в морской среде вокруг Аляски", - сказал командир эсминца "Алекс Хейли" Стивен Болдовски.