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В России продолжают вербовать заключенных: в Генштабе раскрыли детали

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Среда 26 октября 2022 18:44
В России продолжают вербовать заключенных: в Генштабе раскрыли детали Иллюстративное фото: в России продолжают вербовать заключенных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В России частные военные компании продолжают вербовать заключенных для того, чтобы восполнить боевые потери в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, вербовка российских уголовников была зафиксирована в заведениях отбывания наказания в Брянске и Брянской области.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки рассказывали, что ЧВК "Вагнера" начала в срочном порядке проводить подготовку новых заключенных для отправки на войну в Украину.

При этом, по данным ГУР, в России массово рекрутируют заключенных, которые страдают тяжелыми инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит С.

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