В российской Казани дроны атаковали завод "Оргсинтез": начался пожар
Утром во вторник, 14 января, неизвестные дроны атаковали казанский завод "Оргсинтез". Началась возгорание цистерн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам очевидцев, сначало они слышали, как дроны пролетают нал селом Осиновка, после чего был слышен взрыв неподалеку от завода "Казань Оргсинтез". Через некоторое время россияне уточнили, что в районе завода возник крупный пожар.
Канал ASTRA ссылаясь на "Вечернюю Казань" утверждает, что прилет пришелся не по самому заводу, а по базе сжиженных газов (которая судя по всему, расположена на территории объекта). Некоторые писали, что горит три цистерны.
На происшествия уже отреагировали власти Татарстана, они подтвердили атаку. При этом говорят о ликвидации последствий, хотя российские каналы продолжают писать, что пожар прожолжается.
"Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия", - утверждает пресс-служба главы РТ.
Telegram ASTRA и ряд других пишут, что завод "Оргсинтез" является химическим предприятием. Оно, как утверждается, является единственным российским производителем поликарбонатов, сэвилена, металлоценового полиэтилена - пластиков высокой прочности, а также одним из крупнейших в РФ производителем полиэтиленов высокой и низкой плотности.
Также известно, что на момент публикации - в Казани, Саратове, Пензе и Ульяновске временно ограничили работу аэропортов. В частности, они не могут принимать и отправлять рейсы. Около часа ранее такие же ограничения были в Калуге и Тамбове.
Атака Энгельса в ночь на 14 января
Напомним, несколько часов назад неизвестные дроны снова атаковали Энгельс Саратовской области. Это тот самый населенный пункт, где на протяжении пяти суток тушили пожар после ударов БпЛА, 8 января, по НПЗ "Комбинат Кристалл".
Теперь же, как утверждают россияне, дроны тоже атаковали нефтебазу, после чего начался пожар. Однако пока неясно, тот ли это объект, который был атакован почти неделю назад. Губернатор региона подтвердил происшествия, сказав, что в результате атаки дронов есть повреждения на "промышленном предприятии".
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