В российской Казани дроны атаковали завод "Оргсинтез": начался пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам очевидцев, сначало они слышали, как дроны пролетают нал селом Осиновка, после чего был слышен взрыв неподалеку от завода "Казань Оргсинтез". Через некоторое время россияне уточнили, что в районе завода возник крупный пожар.

Канал ASTRA ссылаясь на "Вечернюю Казань" утверждает, что прилет пришелся не по самому заводу, а по базе сжиженных газов (которая судя по всему, расположена на территории объекта). Некоторые писали, что горит три цистерны.

На происшествия уже отреагировали власти Татарстана, они подтвердили атаку. При этом говорят о ликвидации последствий, хотя российские каналы продолжают писать, что пожар прожолжается.

"Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия", - утверждает пресс-служба главы РТ.

Telegram ASTRA и ряд других пишут, что завод "Оргсинтез" является химическим предприятием. Оно, как утверждается, является единственным российским производителем поликарбонатов, сэвилена, металлоценового полиэтилена - пластиков высокой прочности, а также одним из крупнейших в РФ производителем полиэтиленов высокой и низкой плотности.

Также известно, что на момент публикации - в Казани, Саратове, Пензе и Ульяновске временно ограничили работу аэропортов. В частности, они не могут принимать и отправлять рейсы. Около часа ранее такие же ограничения были в Калуге и Тамбове.