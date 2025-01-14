Энгельс вновь атаковали дроны, где 5 дней горела НПЗ: теперь возник новый пожар

В ночь на 14 января неизвестные дроны вновь атаковали Энгельс (РФ), где на протяжении 5 суток тушили пожар на НПЗ после атаки БпЛА. Теперь же, как утверждается, вновь горит нефтебаза.

Одним из первых про атаку рассказал канал SHOT. По словам местных жителей, которые были источниками ресурса, над Энгельсом Саратовской области примерно в 4:25 (по киевскому времени) прогремело около 4-5 взрывов. В этот момент в городе звучала сирена тревоги, а также сработала система ПВО. После этого, над одним из районов населенного пункта был виден дым. На тот момент предполагалось, что возник пожар, и вскоре информация подтвердилась. В соцсетях также выкладывали соответствующие видео.

Канал Mash утверждает, что в результате атаки БпЛА было слышно около 10 взрывов. Тем временем жители Энгельсе рассказали "Осторожно Новости", что после атаки БпЛА на нефтебазе снова начался пожар. По их словам, в объект попали минимум два раза. При этом пока до конца неясно, тот же ли это объект, который был атакован 8 января.

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил происшествия. Он сообщил, что в результате атаки БпЛА есть повреждения на промышленном предприятии в городе Энгельс. На данный момент, как он утверждает, экстренные и оперативные службы работают на месте в усиленном режиме. Информации о пострадавших не было.

По последней информации, взрывы над городом продолжаются. На момент публикации было слышно как минимум еще два громких звука. Жители утверждают, что работает ПВО. Власти же просят людей укрыться в безопасном месте.