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В российской Калуге беспилотник упал на территорию нефтебазы

Калуга, Россия, Вторник 30 января 2024 09:05
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В российской Калуге беспилотник упал на территорию нефтебазы Фото: нефтебаза АО "Калуганефтепродукт" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В российском городе Калуга утром 30 января заявили об атаке дронов. Один якобы сбитый беспилотник упал на территорию нефтебазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщается в сети, беспилотник якобы был сбит над нефтебазой АО "Калуганефтепродукт" на Грабцовском шоссе.

Сбитый БПЛА упал на территорию нефтебазы. Традиционно у россиян "пострадавших и повреждений нет".

В России заявили о массированной атаке дронов

В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов сегодня ночью, 30 января.

Оккупанты утверждают, что этой ночью российскими силами противовоздушной обороны якобы была отбита массированная атака беспилотников.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 - над Белгородской областью, 3 - над Брянской, по одному - над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

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