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У російській Калузі безпілотник упав на територію нафтобази

Калуга, Росія, Вівторок 30 січня 2024 09:05
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У російській Калузі безпілотник упав на територію нафтобази Фото: нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Калуга зранку 30 січня заявили про атаку дронів. Один нібито збитий безпілотник упав на територію нафтобази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляється у мережі, безпілотник буцімто був збитий над нафтобазою АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе.

Збитий БПЛА впав на територію нафтобази. Традиційно у росіян "постраждалих та пошкоджень немає".

У Росії заявили про масовану атаку дронів

У Міністерстві оборони Росії заявили про масовану атаку дронів сьогодні вночі, 30 січня.

Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 - над Брянською, по одному - над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

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