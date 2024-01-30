У російській Калузі безпілотник упав на територію нафтобази
У російському місті Калуга зранку 30 січня заявили про атаку дронів. Один нібито збитий безпілотник упав на територію нафтобази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як повідомляється у мережі, безпілотник буцімто був збитий над нафтобазою АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе.
Збитий БПЛА впав на територію нафтобази. Традиційно у росіян "постраждалих та пошкоджень немає".
У Росії заявили про масовану атаку дронів
У Міністерстві оборони Росії заявили про масовану атаку дронів сьогодні вночі, 30 січня.
Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників.
У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 - над Брянською, по одному - над Калузькою та Тульською областями.
Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.
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