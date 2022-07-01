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Російські хакери атакували ДТЕК у спробі дестабілізувати енергосистему

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П'ятниця 01 липня 2022 14:21
Російські хакери атакували ДТЕК у спробі дестабілізувати енергосистему Фото: російські хакери атакували ДТЕК у спробі дестабілізувати енергосистему (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК зафіксувала кібер-атаку на ІТ-інфраструктуру групи з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

"Мета зловмисників - порушити технологічні процеси генеруючих і розподільних компаній і підірвати енергетичну безпеку України, а також поширити завідомо неправдиву інформацію про роботу компаній і як наслідок - залишити без електропостачання українських споживачів", - повідомили в прес-службі ДТЕК.

ДТЕК пояснює хакерську атаку РФ реакцією країни-агресора на проукраїнську позицію компанії та її акціонера.

"Особлива активність ворога щодо атак на об'єкти ДТЕК пояснюється жорсткою і проактивною позицією власника компанії Ріната Ахметова щодо варварської війни Росії проти України, масштабною допомогою української армії і підтримкою українців", - повідомили в ДТЕК.

Компанія співпрацює з українськими компетентними службами та з міжнародними партнерами України з питань кібер-безпеки.

"ДТЕК прикладає максимум зусиль, щоб забезпечити стабільну роботу енергетичної системи України під час війни і гарантувати безперебійне електропостачання українським споживачам", - повідомили в компанії.

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