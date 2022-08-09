Мстять за НАТО. Російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії

У Фінляндії заявили, що один з їх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього, є нещодавня заявка країни на членство у НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

За даними журналістів, інтернет-сайт фінського парламенту зазнав хакерської атаки. За кібератакою стоїть група російських хакерів "NoName057(16)". У заяві зловмисників йдеться, що сайт парламенту вони атакували через прагнення Фінляндії вступити у НАТО.

"Вирішили відвідати з "дружнім" візитом сусідню Фінляндію, влада якої так прагне до НАТО", - йдеться у повідомленні від хакерів.

У парламенті підтвердили атаку на сайт та заявили, що вживатимуть заходів для протидії кібератакам спільно з центром кібербезпеки.