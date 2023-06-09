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Российский губернатор заявил о падении беспилотника возле нефтебазы в Курске

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Курск, Пятница 09 июня 2023 16:37
Российский губернатор заявил о падении беспилотника возле нефтебазы в Курске Фото: российский губернатор заявил о падении беспилотника возле нефтебазы в Курске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В российском Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Никаких повреждений это падение якобы не вызвало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

"Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте", - написал чиновник страны-агрессора.

При этом он добавил, что на месте инцидента работают дежурные группы спецслужб и "ситуация находится под контролем".

Беспилотники в РФ

Напомним, в последнее время в России все чаще заявляют о взрывах в приграничных с Украиной областях. Местные власти жалуются на "атаки беспилотников" и обвиняют в этом нашу страну.

При этом представители Украины никак не комментируют обвинения со стороны государства-агрессора.

Также взрывы фиксируют и во временно оккупированном Крыму. В конце апреля в результате такого инцидента на полуострове вспыхнул пожар на нефтебазе.

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