Российский дрон попал в здание Сумской ОВА

"Было попадание в здание Сумской ОВА, о пострадавших пока не известно", - отметил собеседник.

Официально и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщал только о "прилете" в нежилое помещение, а также об ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Однако народный депутат из Сумской области Александр Качура опубликовал видео попадания дрона именно в здание Сумской ОВА.



Обновлено в 15:00. Местные власти подтвердили попадание в здание Сумской ОВА. Кадры последствий опубликовал глава ОВА Олег Григоров.

По его словам, один из российских дронов попал в центр города Сумы - на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской облгосадминистрации.

В полиции отметили, что, кроме повреждения ОВА, выбило стекла в соседнем многоквартирном доме. Сообщений о пострадавших не поступало.

Фото: дрон РФ атаковал Сумскую ОВА (t.me/grigorov_oleg)

Накануне местные СМИ сообщали, что в ночь на 25 июля здание Сумской ОВА также попало под вражеский обстрел. По данным медиа, российский снаряд залетел в помещение и там начался пожар.