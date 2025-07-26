Российский дрон попал в здание Сумской ОВА

Российские оккупанты атаковали здание Сумской ОВА в субботу, 26 июля. В сети опубликовали видео попадания вражеского дрона.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
"Было попадание в здание Сумской ОВА, о пострадавших пока не известно", - отметил собеседник.
Официально и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщал только о "прилете" в нежилое помещение, а также об ударах по объектам гражданской инфраструктуры.
Однако народный депутат из Сумской области Александр Качура опубликовал видео попадания дрона именно в здание Сумской ОВА.
Обновлено в 15:00. Местные власти подтвердили попадание в здание Сумской ОВА. Кадры последствий опубликовал глава ОВА Олег Григоров.
По его словам, один из российских дронов попал в центр города Сумы - на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской облгосадминистрации.
В полиции отметили, что, кроме повреждения ОВА, выбило стекла в соседнем многоквартирном доме. Сообщений о пострадавших не поступало.
Фото: дрон РФ атаковал Сумскую ОВА (t.me/grigorov_oleg)
Накануне местные СМИ сообщали, что в ночь на 25 июля здание Сумской ОВА также попало под вражеский обстрел. По данным медиа, российский снаряд залетел в помещение и там начался пожар.
В ночь на 26 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Захватчики выпустили 208 дронов и 27 ракет, большинство целей сбили, но были и "прилеты".
Так, россияне массированно атаковали Харьков. По словам мэра, за три часа оккупанты нанесли 20 ударов по городу. Пострадали шесть человек, в том числе спасатели.
Также под ударом были Днепр и Каменское, где сгорел "Эпицентр".
Армия РФ массированно ударила ночью по Шостке Сумской области. В Сумах из-за утренней атаки наблюдались перебои со светом и водой.
Больше о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.
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