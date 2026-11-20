Комбинированная атака на Львов и область: все, что известно о последствиях
Во Львове в результате массированной атаки врага есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Львова Андрея Садового.
"Вражеская атака продолжается. Оставайтесь в безопасном месте", - призвал Садовый.
Во Львове на улице Лазаренко рухнули обломки шахеда. Повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна.
На улице Пулюя на тротуаре была найдена часть ракеты. На месте работают спасатели.
В селе Лисиничи поврежден частный дом. Травмированных и пожаров нет.
После отбоя тревоги службы обследуют дома. Садовый также сообщил, что информацию будут обновлять.
По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области были введены графики аварийных отключений.
Обновлено в 9:45. Уже 9 человек ранены из-за атаки на Львов. Они находятся в медучреждениях.
Это - следствие удара по энергетике Львовской области, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Обновлено. В результате атаки на Львов погибли два человека, пострадали как минимум четверо.
"Также есть попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. На фото. На месте работают спасатели и другие службы", - говорится в заявлении Садового.
Напомним, что Россия ночью массированно атаковала Украину баллистикой и крылатыми ракетами.
Под ударом оказались Киев и Харьков.
Как сообщало РБК-Украина, в столице в результате обстрела погибли три человека.
По предварительной информации мэра Киева Виталия Кличко, это работники "Киевводоканала", раненых около 15.