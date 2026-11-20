Во Львове в результате массированной атаки врага есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Львова Андрея Садового.

"Вражеская атака продолжается. Оставайтесь в безопасном месте", - призвал Садовый.

Во Львове на улице Лазаренко рухнули обломки шахеда. Повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна.

На улице Пулюя на тротуаре была найдена часть ракеты. На месте работают спасатели.

В селе Лисиничи поврежден частный дом. Травмированных и пожаров нет.

После отбоя тревоги службы обследуют дома. Садовый также сообщил, что информацию будут обновлять.

По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области были введены графики аварийных отключений.

Обновлено в 9:45. Уже 9 человек ранены из-за атаки на Львов. Они находятся в медучреждениях.

Это - следствие удара по энергетике Львовской области, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Обновлено. В результате атаки на Львов погибли два человека, пострадали как минимум четверо.

"Также есть попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. На фото. На месте работают спасатели и другие службы", - говорится в заявлении Садового.

Напомним, что Россия ночью массированно атаковала Украину баллистикой и крылатыми ракетами.

Под ударом оказались Киев и Харьков.