Российский дрон убил семью с детьми в Сумской области, женщина была беременна двойней

Вторник 30 сентября 2025 15:21
Российский дрон убил семью с детьми в Сумской области, женщина была беременна двойней Фото: В Сумской области в результате российского удара погибла семья с 2 маленькими детьми (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 30 сентября российские войска ударили ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской громады Сумской области. Погибла вся семья, женщина была беременна третьим ребенком

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова и ГСЧС.

Вражеский дрон попал в дом семьи Лесниченко, где жили 35-летний мужчина, его 26-летняя жена и дети 6 и 4 лет. В результате удара двухэтажный и одноэтажный дома частично разрушились, вспыхнул пожар.

Российский дрон убил семью с детьми в Сумской области, женщина была беременна двойней
Денис и Егор Лесниченко, которые погибли вместе с родителями в Сумской области (коллаж: "Кордон.Медиа")

Спасатели одновременно тушили пламя и разбирали завалы. Во время операции они достали тела четырех погибших. По данным издания "Кордон.Медиа", женщина была беременна двойней.

Последствия удара по селу Чернетчина Сумской области 30 сентября (фото: ГСЧС)

Ранее РБК-Украина писало, что утром 29 сентября город Конотоп Сумской области подвергся атаке вражеских дронов, в городе раздавались взрывы, из-за чего частично нарушилось водоснабжение.

За несколько дней до этого, 25 сентября, российские дроны обстреляли Сумы. Тогда прозвучало четыре взрыва: два беспилотника попали по территории частного предприятия, один - в жилой сектор, еще один взрыв произошел рядом с коммунальным предприятием городского совета.

