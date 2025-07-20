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Российский дрон атаковал пригород Херсона: двое раненых, загорелся дом

Фото: Российский дрон атаковал пригород Херсона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Войска РФ атаковали пригород Херсона, ранены два человека. Из-за удара загорелся жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Утром 20 июля российские войска атаковали жилой сектор в пригороде Херсона с помощью ударного беспилотника.

В результате попадания дрона были ранены двое мирных жителей. Пострадавших госпитализировали - сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь в одной из больниц Херсона.

Фото: Войска РФ атаковали пригород Херсона (t.me/dsns_telegram)

По предварительным данным, взрыв вызвал масштабный пожар. Загорелся частный жилой дом, а также два легковых автомобиля, которые находились рядом.

Как сообщают в ГСЧС, на месте работали спасатели, пожар удалось ликвидировать.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область даже после бегства из региона осенью 2022 года.

В последний период оккупанты все чаще используют дроны, при этом активно обстреливают областной центр и деоккупированные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами (УАБами).

В пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека.

Днем, 14 июля, российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

В ночь на 13 июля два человека были ранены в Херсоне после артиллерийского обстрела со стороны россиян. 9 июля оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, и ранили трех человек в одном из районов города.

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