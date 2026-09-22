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РФ ударила по энергетике: в Черниговской области около 100 тысяч абонентов без света

03:26 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
РФ ударила по энергетике: в Черниговской области около 100 тысяч абонентов без света Фото: свет отсутствует в около 100 тысяч абонентов (Getty Images)
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В Черниговской области из-за повреждения энергообъекта соседнего региона обесточенными остались около 100 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Черниговоблэнерго".

"В результате атаки врага на энергообъект соседней области обесточено около 100 тысяч абонентов в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах", - написала компания ночью 22 сентября.

Известно, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.

Также недавно глава Минобороны Денис Шмыгаль сказал - потребности украинской энергетики в ближайшие десятилетия оцениваются по меньшей мере в 91 млрд долларов.

Речь идет не только о восстановлении поврежденной инфраструктуры, но и о масштабных инвестициях в новое поколение и развитие энергетического сектора.

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