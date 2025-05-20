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Российский дрон атаковал гуманитарный пункт в Сумской области: есть раненые

Вторник 20 мая 2025 15:24
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Российский дрон атаковал гуманитарный пункт в Сумской области: есть раненые Фото: Российский беспилотник атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи на Сумщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российский беспилотник атаковал гуманитарный пункт в Сумской области во время выдачи помощи. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Сегодня, 20 мая в поселке Большая Писаревка Ахтырского района Сумской области оккупанты совершили атаку беспилотником на место выдачи гуманитарной помощи мирным жителям.

Как сообщается, в результате обстрела ранения получил 57-летний мужчина, его госпитализировали.

Еще одному 51-летнему местному жителю оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По факту атаки открыто уголовное производство по статье военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следователи Ахтырского районного отдела полиции совместно с прокуратурой документируют обстоятельства и последствия нападения.

Атака на Сумскую область

В ночь на 20 мая российские террористы атаковали дронами и авиабомбами Белопольскую и Юнаковскую громады Сумской области. На одном из гражданских объектов произошел масштабный пожар.

Как рассказывает полиция Сумской области, россияне атаковали город Белополье. В результате обстрела загорелись здание госучреждения и павильоны на местном рынке.

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