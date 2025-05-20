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Російський дрон атакував гуманітарний пункт на Сумщині: є поранені

Вівторок 20 травня 2025 15:24
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Російський дрон атакував гуманітарний пункт на Сумщині: є поранені Фото: Російський безпілотник атакував пункт видачі гуманітарної допомоги на Сумщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російський безпілотник атакував гуманітарний пункт на Сумщині під час видачі допомоги. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Сьогодні, 20 травня у селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області окупанти здійснили атаку безпілотником на місце видачі гуманітарної допомоги мирним жителям.

Як повідомляють, у наслідок обстрілу поранення отримав 57-річний чоловік, його госпіталізували.

Ще одному 51-річному місцевому жителю надали медичну допомогу без госпіталізації.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчі Охтирського районного відділу поліції спільно з прокуратурою документують обставини та наслідки нападу.

Атака на Сумщину

У ніч на 20 травня російські терористи атакували дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. На одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.

Як розповідає поліція Сумської області, росіяни атакували місто Білопілля. Внаслідок обстрілу загорілись будівля держустанови й павільйони на місцевому ринку.

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