Російський дрон атакував гуманітарний пункт на Сумщині: є поранені
Російський безпілотник атакував гуманітарний пункт на Сумщині під час видачі допомоги. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Сьогодні, 20 травня у селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області окупанти здійснили атаку безпілотником на місце видачі гуманітарної допомоги мирним жителям.
Як повідомляють, у наслідок обстрілу поранення отримав 57-річний чоловік, його госпіталізували.
Ще одному 51-річному місцевому жителю надали медичну допомогу без госпіталізації.
За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідчі Охтирського районного відділу поліції спільно з прокуратурою документують обставини та наслідки нападу.
Атака на Сумщину
У ніч на 20 травня російські терористи атакували дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. На одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.
Як розповідає поліція Сумської області, росіяни атакували місто Білопілля. Внаслідок обстрілу загорілись будівля держустанови й павільйони на місцевому ринку.
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