Російський дрон атакував гуманітарний пункт на Сумщині: є поранені

Російський безпілотник атакував гуманітарний пункт на Сумщині під час видачі допомоги. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Сьогодні, 20 травня у селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області окупанти здійснили атаку безпілотником на місце видачі гуманітарної допомоги мирним жителям. Як повідомляють, у наслідок обстрілу поранення отримав 57-річний чоловік, його госпіталізували. Ще одному 51-річному місцевому жителю надали медичну допомогу без госпіталізації. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі Охтирського районного відділу поліції спільно з прокуратурою документують обставини та наслідки нападу.