Российский ядерный удар, скорее всего, приведет к физическому ответу НАТО, - Reuters

Высокопоставленный чиновник НАТО, чье имя не раскрывается, заявил, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для страны.

По его словам, это почти наверняка повлечет за собой физический ответ многих партнеров нашего государства и, возможно, самого НАТО.

Чиновник также добавил, что Кремль использует свои ядерные угрозы преимущественно для того, чтобы удержать НАТО и другие страны от прямого вступления в войну против Украины.

Напомним, НАТО собирается в ближайшее время провести плановые учения ядерных сил сдерживания. Они должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны РФ.

Также отметим, что руководитель Центра правительственной связи Британии Джереми Флемминг заявил об отсутствии гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку России к использованию ядерного оружия.

Кроме того, президент США Джо Байден считает, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия.

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