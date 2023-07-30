Под российским Таганрогом упал и загорелся беспилотник

Под российским Таганрогом вечером 30 июля упал неизвестный беспилотник. После этого там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, по информации российских пабликов, беспилотник упал в хуторе Дарагановка в пригороде Таганрога.

После падения начался пожар. Вероятно, потому что беспилотник детонировал. Огонь охватил дом и автомобиль.

Также российские паблики пишут об одном пострадавшем. Чей был беспилотник, пока неизвестно.

Удары по русскому Таганрогу

Напомним, в пятницу, 28 июля, в Ростовской области РФ раздался ряд взрывов. Сначала в центр российского Таганрога прилетела ракета, а затем взрывы прогремели на территории Азовского района под Ростовом.

В результате удара по Таганрогу пострадали 12 человек и были разрушены. В районе, где раздался взрыв, россияне решили объявить чрезвычайную ситуацию.

Война переходит на территорию РФ

Сегодня ночью неизвестные беспилотники атаковали центр Москвы. В частности, один из них попал в башню Москва-сити, где размещались офисы российских министерств.

Как заявил президент Владимир Зеленский, война, развязанная россиянами в Украине, начинает переходить на территорию РФ. Это естественный и неизбежный процесс.

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