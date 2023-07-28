В России день взрывов. Громко было в Таганроге и не только: что об этом известно

В Ростовской области РФ сегодня, 28 июля, раздался ряд взрывов. Россияне нафантазировали обстрел и обвинили украинских военных, а силовикам приказали проводить "регулярный осмотр неба".

Более детально о сегодняшних событиях под Ростовом - в материале РБК-Украина ниже.

С чего все началось

Сегодня около 16:00 российские Telegram-каналы начали массово постить видео с дымом над Таганрогом Ростовской области. Местные жители рассказывали, что слышали мощный взрыв.

Уже через несколько десятков минут взрывы в центре города подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он утверждал, что там упала ракета.

Параллельно взрывы прозвучали и в Азовском районе Ростовской области. В сети писали, что там якобы работают системы противовоздушной обороны.

Фантазии россиян

Уже после этого инцидент решило прокомментировать Министерство обороны РФ. Там выдумали, что украинские военные "атаковали город при помощи переоборудованного зенитного ракетного комплекса С-200".

Но версия ведомства страны-агрессора отличалась от той, которую ранее озвучил губернатор региона. Министерство утверждало, что все ракеты над Таганрогом якобы сбили, а на город упали обломки.

Следственный комитет РФ на фоне таких событий возбудил уголовное дело по статье "теракт".

Представители местных властей также утверждали, что в результате инцидента пострадали 12 человек и были разрушения. В районе, где прозвучал взрыв, решили объявить чрезвычайную ситуацию.

Но паника россиян не ограничилась только Таганрогом - в Ростове полицейским и другим силовикам приказали каждые 15 минут проводить "осмотр воздушного пространства". Результаты они должны были вносить в журнал.

Реакция Украины

На такую "бавовну" уже отреагировали официальные лица Украины.

"События в Таганроге - это ничто иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО", - написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что взрывы в Таганроге - следствие полномасштабного вторжения России в Украину.

По его словам, нужны расследования, чтобы установить непосредственные причины взрывов.

"Однако "причины и последствия" очевидны: некомпетентность, злонамеренность и безответственность "элиты Путина", - отметил чиновник.