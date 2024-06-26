Российский бизнесмен в обход санкций вывез из ЕС элитный самолет за 110 млн долларов, - СМИ

Российский миллиардер Зарах Илиев ввез из Европейского союза элитный самолет стоимостью 110 млн долларов. Борт попал в Россию в обход западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Как выяснило издание, речь идет о новом бизнес-джете Airbus A320neo. Его ввезли в Россию для бизнесмена Зараха Илиева в обход санкций, запрещающих поставки в РФ иностранной авиатехники.

Илиев является одним из основателей российской компании "Киевская площадь". Компания занимается коммерческой недвижимостью в России и входит в ТОП-100 крупнейших частных российских компаний.

Сам Илиев находится под санкциями США и Великобритании. По данным Forbes, его состояние оценивается в 3 млрд долларов.

Российский миллиардер купил элитный Airbus A320neo вместо старого Airbus A318CJ. Борт выпустили с завода в 2019 году под серийным номером 8774. В январе 2020 года он перелетел в Базель для оснащения vip-интерьером и покраски - на это ушел круглый год.

Самолет приобрели через компанию, зарегистрированную в Сан-Марино с адресом на Мальте. Самолет получил номер T7-HHH, летом 2022-го его перезарегистрировали на азербайджанскую регистрацию, а затем на таджикскую. 14 июня 2024 борт официально зарегистрировали в России.

The Moscow Times отмечает, что Airbus A320neo - это первый бизнес-джет подобного класса в России. Лайнер может пролететь расстояние в более чем 11 тысяч километров с 25 пассажирами. В воздухе он может находиться до 13 часов. В мире всего около 10 таких самолетов.