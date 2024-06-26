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Російський бізнесмен в обхід санкцій вивіз з ЄС елітний літак за 110 млн доларів, - ЗМІ

Москва, Середа 26 червня 2024 09:39
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Російський бізнесмен в обхід санкцій вивіз з ЄС елітний літак за 110 млн доларів, - ЗМІ Фото: в Росію в обхід санкцій ввезли новий Airbus A320neo (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Російський мільярдер Зарах Ілієв ввіз з Європейського союзу елітний літак вартістю 110 млн доларів. Борт потрапив в Росії в обхід західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Як з'ясувало видання, йдеться про новий бізнес-джет Airbus A320neo. Його ввезли в Росії для бізнесмена Зараха Ілієва в обхід санкцій, які забороняють постачання в РФ іноземної авіатехніки.

Ілієв є одним з засновників російської компанії "Київська площа". Компанія займається комерційною нерухомістю в Росії та входить до ТОП-100 найбільших приватних російських компаній.

Сам Ілієв знаходиться під санкціями США та Британії. За даними Forbes, його статки оцінюють у 3 млрд доларів.

Російський мільярдер купив елітний Airbus A320neo замість старого Airbus A318CJ. Борт випустили з заводу у 2019 році під серійним номером 8774. У січні 2020 року він перелетів до Базеля для оснащення vip-інтер'єром і фарбування - на це пішов цілий рік.

Літак придбали через компанію, зареєстровану в Сан-Марино з адресою на Мальті. Літак отримав номер T7-HHH, влітку 2022-го його перезареєстрували на азербайджанську реєстрацію, а потім на таджицьку. 14 червня 2024 року борт офіційно зареєстрували у Росії.

The Moscow Times зазначає, що Airbus A320neo - це перший бізнес-джет подібного класу у Росії. Лайнер може пролетіти відстань в понад 11 тисяч кілометрів з 25 пасажирами. У повітрі він може перебувати до 13 годин. У світі всього є близько 10 таких літаків.

Санкції проти Росії

Європейський союз від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні ввів 13 пакетів санкції проти Москви та путінського режиму. Наразі посли країн ЄС затвердили 14 пакет санкцій. В ЄС пояснювали, що він буде направлений проти російської оборонної промисловості, фінансової сфери та енергосектору.

Додамо, що не тільки ЄС запровадив санкції проти Росії, але й США, Велика Британія, Канада, Японія та інші країни-партнери.

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