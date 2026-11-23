Российский беспилотник в понедельник, 23 ноября, попал в многоэтажку в Подольском районе Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
"В Подольском районе, предварительно, попадание БпЛА в жилой дом. Экстренные службы направляются на место", - рассказал он.
Кличко добавил, что согласно уточненной информации, на Подоле беспилотник попал в кровлю 6-этажного жилого дома.
Напомним, сегодня в результате падения обломков российских беспилотников в трех районах Киева горели автомобили.
Кроме того, медики госпитализировали троих пострадавших в результате вражеского удара, среди них - иностранный гражданин.
Напомним, 22 ноября российский дрон атаковал пятиэтажный жилой дом в Дымере. Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в дом попал "Шахед", разрушивший весь подъезд.
Сегодня президент сообщил, что вражеский удар по пятиэтажке в Дымере Киевской области унес жизни 11 человек. Судьба еще двух человек неизвестна.