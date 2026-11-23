"В Подольском районе, предварительно, попадание БпЛА в жилой дом. Экстренные службы направляются на место", - рассказал он.

Кличко добавил, что согласно уточненной информации, на Подоле беспилотник попал в кровлю 6-этажного жилого дома.

Напомним, сегодня в результате падения обломков российских беспилотников в трех районах Киева горели автомобили.

Кроме того, медики госпитализировали троих пострадавших в результате вражеского удара, среди них - иностранный гражданин.