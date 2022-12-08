В Белгородской области снова сильный пожар: россияне заявляют о "прилете"
Сильный пожар возник в Белгородской области РФ сегодня, 8 декабря. Местные жители заявляют о "прилете".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел в городе Яковлево. Местные жители утверждают, что перед пожаром был звук, похожий взрыв.
По словам других источников, в регионе якобы сработала ПВО. Российские власти пока не комментировали инцидент. На опубликованных кадрах видно, что над городом большой столб черного дыма.
Стоит отметить, что город Яковлево находится северней Белгорода, примерно в 90 километрах от границы с Украиной.
Напомним, в оккупированном Севастополе сегодня утром прогремели взрывы, оккупанты заявляют о "сбитом беспилотнике".
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