ЕС усложнит въезд российским дипломатам из-за угрозы шпионажа, - FT

Причина ограничений для дипломатов РФ

Разведывательные службы установили, что дипломаты, которые действуют под прикрытием, могут быть причастны к ряду беззаконий.

Речь идет о поджогах, кибератаках и саботаже инфраструктуры в странах НАТО.

Также разведка в ЕС выяснила, что российские шпионы, которые выдают себя за дипломатов, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания, чтобы лучше избегать слежки контрразведки.

Что именно предлагают в ЕС

Предложенные правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, уведомлять другие правительства о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Ограничения пока под вопросом

Инициатива ограничений для российских дипломатов в ЕС исходила от Чехии. Ее включили в новый пакет антироссийских санкций, который в такой редакции готовы одобрить не все члены блока.

Для принятия требуется единодушие в ЕС и Венгрия также поддержала это решение, хотя изначально была против.

Однако юридическое утверждение ограничений может задержаться из-за требования Австрии ослабить санкции в отношении активов российского олигарха Олега Дерипаски.

Его активами хотят компенсировать банку Raiffeisen убытки, которые он должен был выплатить в России.