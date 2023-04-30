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Российским кораблям безопаснее находиться в море, чем в бухтах Севастополя, - Братчук

Фото: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук (facebook com Sergey Bratchuk)
Автор: Наталья Юрченко

Российским кораблям сейчас безопаснее находиться в Черном море, чем в бухтах порта Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телемарафона.

"Они сейчас будут проситься выходить на боевое дежурство, потому что это, пожалуй, немного безопаснее, чем находиться в бухтах временно оккупированного Севастополя. Хотя тот же "бавовна" имеет черты "расти" и в морской воде", - сказал он.

По его словам, российские оккупанты боятся, поскольку понимают и чувствуют угрозу со стороны украинских военных.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Севастополе загорелся масштабный пожар. Оккупанты заявили об "атаке беспилотника".

При этом в военной разведке заявили, что пожар - это "божья кара за Умань".

Генштаб ВСУ сообщил, что после пожара в Севастополе, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск.

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