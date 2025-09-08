Российским энергокомпаниям могут разрешить привлекать средства в юанях в Китае, - FT

По словам собеседников издания, в конце августа в Гуанчжоу прошла встреча, в ходе которой китайские финансовые регуляторы сообщили руководителям российских энергетических корпораций, что поддержат их планы по выпуску облигаций "Panda" ("панда бонды" - облигации в юанях, которые иностранные компании выпускают на внутреннем рынке Китая. - ред.).

Это решение станет первым привлечением средств российских компаний в Китае с начала полномасштабной войны России против Украины. А также первым размещением российских долговых бумаг на внутреннем китайском рынке после выпуска "панда бондов" российским производителем алюминия "Русал" в 2017 году - тогда компания привлекла 1,5 млрд юаней (210 млн долларов).

Издание напомнило, что с 2022 масштабные санкции США и ЕС года фактически закрыли России доступ к глобальным финансовым рынкам. В результате китайские банки начали отказываться от участия в сделках по публичному финансированию с участием российских компаний, опасаясь вторичных ограничений.

В то же время, пишет FT, юань постепенно приобретает статус важной иностранной валюты для российской экономики, ослабленной санкциями. Уже в 2022 году ряд российских компаний начал размещать на внутреннем рынке облигации, номинированные в юанях. Такие ценные бумаги выпускают лишь несколько корпораций, среди них - "Русал" и "Газпром".

По словам источников издания, возобновление выпуска "панда бондов" в России на первом этапе ограничится двумя-тремя компаниями. Ожидалось, что первыми заемщиками будут "Росатом" и ее дочерние компании, которые не подпадают под большинство западных санкций, и пытаются использовать второй по объему рынок облигаций в мире.

Одним из возможных вариантов обхода санкций, рассматривался выпуск облигаций "Panda" через компании РФ, не подпадающих под санкции. Но существовал риск, что после продажи долговых бумаг такие структуры также могут попасть под санкции.

В минувшую пятницу "Газпром", который находится под санкциями США с 2022 года, получил от китайского рейтингового агентства CSCI Pengyuan наивысшую оценку ААА со стабильным прогнозом. Столь высокий кредитный рейтинг является ключевым условием для доступа иностранных заемщиков ко внутреннему рынку облигаций в КНР.

По данным FT, все больше ведущих российских энергетических компаний получают китайские кредитные рейтинги. Среди них - АО "Атомэнергопром" (дочерняя компания "Росатома"), один из лидеров российского рынка сжиженного природного газа "Новатэк" и компания "Зарубежнефть".