За июль во время атак РФ по Украине в Беларусь залетели минимум 9 дронов, - "Гаюн"
Минимум девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль. Один из них взорвался, еще один пропал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
"На протяжении июля в воздушное пространство Беларуси неоднократно залетали российские БПЛА типа "Shahed-131/136", которые запускались в ходе нанесения ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.
Всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:
- один взорвался и упал в Беларуси;
- семь улетели на территорию Украины;
- судьба еще одного неизвестна.
Большинство из них, а точнее семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.
"Так дрон, который залетел в Беларусь ночью 13 июля, прошел более 350 км вплоть до самого Витебска и после этого пропал, что с ним было дальше и где он - неизвестно. Еще один "Шахед", который был четвертым по счету, 16 июля пролетел над Беларусью более 400 км и взорвался, упав в Октябрьском районе Гомельской области", - добавляет "Гаюн".
Дроны РФ в Беларуси
Российские дроны, которые оккупанты используют во время атак по Украине, в июле впервые стали залетать в Беларусь.
Так, в ночь на 12 июля РФ атаковала Украину ударными дронами типа "Shahed-131/136". Из-за беспилотника Беларусь впервые поднимала авиацию. Потом дроны РФ залетали в Беларусь 13, 16 и 31 июля.
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