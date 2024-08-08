ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За июль во время атак РФ по Украине в Беларусь залетели минимум 9 дронов, - "Гаюн"

Беларусь, Четверг 08 августа 2024 13:50
UA EN RU
За июль во время атак РФ по Украине в Беларусь залетели минимум 9 дронов, - "Гаюн" Фото: за июль во время атак РФ по Украине в Беларусь залетели минимум 9 дронов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Минимум девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль. Один из них взорвался, еще один пропал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"На протяжении июля в воздушное пространство Беларуси неоднократно залетали российские БПЛА типа "Shahed-131/136", которые запускались в ходе нанесения ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:

  • один взорвался и упал в Беларуси;
  • семь улетели на территорию Украины;
  • судьба еще одного неизвестна.

Большинство из них, а точнее семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.

"Так дрон, который залетел в Беларусь ночью 13 июля, прошел более 350 км вплоть до самого Витебска и после этого пропал, что с ним было дальше и где он - неизвестно. Еще один "Шахед", который был четвертым по счету, 16 июля пролетел над Беларусью более 400 км и взорвался, упав в Октябрьском районе Гомельской области", - добавляет "Гаюн".

Дроны РФ в Беларуси

Российские дроны, которые оккупанты используют во время атак по Украине, в июле впервые стали залетать в Беларусь.

Так, в ночь на 12 июля РФ атаковала Украину ударными дронами типа "Shahed-131/136". Из-за беспилотника Беларусь впервые поднимала авиацию. Потом дроны РФ залетали в Беларусь 13, 16 и 31 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Война в Украине Дрони
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев