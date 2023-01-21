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Российским банкам запрещено использовать соцсеть Telegram

Фото: Telegram запретили использовать российские банки (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В России продолжаются ограничительные действия по отношению к социальным сетям и каналам коммуникаций. Так, 21 января Роскомнадзор запретил российским банкам передавать платежную информацию через мессенджер Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как пишет газета "Коммерсант", Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла Telegram в реестр иностранных сервисов, в которых согласно российскому закону об информации будет ограничена передача платежной информации и персональных данных.

"Согласно ему, услуги, попавшие в список, будут ограничены в оплате пожертвований и подписок, а также в развитии сотрудничества с банками", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Как напоминает издание, многие российские банки находятся под санкциями и не могут использовать программы App Store и Google Play. Некоторые банки, в том числе "Промсязьбанк", "ВТБ" и "Альфа-банк" только начали развивать онлайн-банкинг в своих чат-ботах в Telegram. Теперь у них есть месяц, чтобы придумать для клиентов что-то другое.

Еще в октябре прошлого года РБК-Украина сообщало, что домен коротких сообщений мессенджера Telegram заблокирован в России. Решение было принято по требованию генпрокуратуры страны.

Ранее мы писали, что администратора пророссийского паблика Telegram приговорили к 3 годам.

Также сообщалось, что в Беларуси признали экстремистскими два набора стикеров из Telegram. Речь идет о стикерах с названиями "Luka" и "Sasha 3%".

Кроме того, добавим, что Германия оштрафовала Telegram за отказ соблюдать местное законодательство и политику национальной безопасности.

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