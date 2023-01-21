Российским банкам запрещено использовать соцсеть Telegram

Как пишет газета "Коммерсант", Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла Telegram в реестр иностранных сервисов, в которых согласно российскому закону об информации будет ограничена передача платежной информации и персональных данных.

"Согласно ему, услуги, попавшие в список, будут ограничены в оплате пожертвований и подписок, а также в развитии сотрудничества с банками", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Как напоминает издание, многие российские банки находятся под санкциями и не могут использовать программы App Store и Google Play. Некоторые банки, в том числе "Промсязьбанк", "ВТБ" и "Альфа-банк" только начали развивать онлайн-банкинг в своих чат-ботах в Telegram. Теперь у них есть месяц, чтобы придумать для клиентов что-то другое.