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Германия оштрафовала Telegam на 5 млн евро: в чем обвиняют

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Берлин, Понедельник 17 октября 2022 17:34
Германия оштрафовала Telegam на 5 млн евро: в чем обвиняют Фото: Telegam оштрафовали в Германии на 5 млн евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Федеральное ведомство юстиции Германии наложило на мессенджер Telegram штраф на общую сумму 5,1 млн евро за предполагаемые нарушения в 2021 и 2022 годах закона об улучшении правоприменения в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Германии.

"Telegram FZ-LLC, как провайдеру социальной сети Telegram, вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения о противозаконном содержании, а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны", - говорится в документе.

В ведомстве утверждают, что с апреля 2021 года неоднократно пытались доставить в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram, письма о слушаниях в Германии. Несмотря на поддержку компетентных органов в ОАЭ по линии оказания международной правовой поддержки, это не удалось сделать.

Закон об улучшении правоприменения в социальных сетях принят для регулирования процесса рассмотрения жалоб со стороны пользователей соцсетей. В частности, он обязывает провайдера иметь в Германии представителя – лицо, или организацию, который был бы уполномочен принимать и вручать документацию, в частности решения местных властей или судов.

Ранее мы писали, что администратора пророссийского сообщества в Telegram осудили на 3 года.

Также сообщалось, что в Беларуси признали экстремистскими два набора стикеров из Telegram. Речь идет про стикеры с названиями "Luka" и "Sasha 3%".

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