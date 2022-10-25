Российских студентов заставят учить предмет о "большом будущем" РФ, - "Медуза"

В следующем учебном году в российских вузах появится идеологический предмет, который должен убедить студентов в "большом будущем России" и "загнивающем Западе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Источники "Медузы", близкие к Кремлю, объясняют инициативу тем, что молодые люди должны понимать, куда и зачем идет Россия. Причем курируют разработку нового предмета прямо из администрации президента РФ.

Предполагается, что он появится в вузах уже в следующем учебном году. По плану Кремля, студенты негуманитарных специальностей будут изучать его один год, гуманитарии - несколько лет, а историки и политологи - на протяжении всего времени обучения.

Ожидается, что основные контуры такого предмета представят на октябрьской конференции общества "Знание", которая пройдет в Сочи. Они в свою очередь будут точно соответствовать консервативной идеологии, которая нравится президенту Владимиру Путину.

"Запад загнивает, он постоянно гадил России, но его время прошло, у нас большое будущее, богатая история и культура, надо пользоваться кризисным моментом и получать от него все", - описал содержимое идеологического курса один из собеседников.

Кроме того, ожидается, что его внедрение поможет Кремлю зачистить высшие учебные заведения от либеральных преподавателей.