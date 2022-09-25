В России могут ввести "выездные визы" для мужчин, - Медуза

Правительство России намерено закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста. Ограничение может вступить в силу уже 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза" .

Источник издания, приближенный к Администрации президента, сообщил, что запрет на выезд введут после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Однако, по словам одного из источников издания, власти могут ввести "выездные визы" для россиян - разрешение от военкоматов для выезда за пределы РФ.

При этом уже сегодня Пограничная служба ФСБ стала запрещать россиянам выезд из страны.

Фото: Пограничная служба ФСБ стала запрещать россиянам выезд из страны (t.me/pchikov)

Напомним, в оккупированном Крыму мужчинам запретили покидать полуостров через Керченский мост с 19 сентября, если они не получат разрешение от "военкоматов".

Кроме того, ранее стало известно, что, по данным Генштаба, россияне на фоне больших потерь планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно оккупированных территориях.

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