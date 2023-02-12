В двух российских областях раздались взрывы: что известно

В ночь на 12 февраля в Курской и Белгородской областях РФ раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, после полуночи в Новооскольском районе Белгородской области раздался взрыв. Судя по видео, от него даже сработали сигнализации на автомобилях.

Менее чем через час "хлопок" произошел и в российском Курске. В местном паблике пишут, что "возможно над городом что-нибудь сбили". Впрочем, официальной информации нет ни о первом, ни о втором случае.