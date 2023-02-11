В Белгородской области РФ заявили об очередной "атаке беспилотников"

В Белгородской области России заявила об очередной "атаке". Россияне утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект на территории области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - отметил он.

Напомним, что недавно в Белгородской области на одном из заводов начался пожар из-за якобы \ "обстрела". После его ликвидации местные власти объявили желтый уровень "террористической угрозы" в регионе бессрочным.

Также недавно в Белгородской области заявили, что одно из сел попало под обстрел, в результате чего повреждена ЛЭП.

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