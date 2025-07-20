RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В российских магазинах продают яблоки из Северной Кореи, - FT

Фото: в Россиии продают яблоки из Северной Кореи (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Яблоки КНДР начали появляться на полках российских супермаркетов. Экспортеры из Северной Кореи планируют выйти на российский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, углубленное коммерческое сотрудничество между Россией и Северной Кореей расширяется и выходит за пределы военной поддержки Пхеньяном полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Это произошло через год после того, как диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о новом стратегическом партнерстве.

Financial Times отмечает, что в последние месяцы северокорейские рыболовные лодки зашли в воды у дальневосточного побережья России, а производители продукции из КНДР от варенья и колбас до пива и аккордеонов зарегистрировали торговые марки в федеральной службе интеллектуальной собственности России.

РФ также строит автомобильный мост через реку Тюмень вдоль сухопутной границы с КНДР стоимостью 100 млн долларов. Кроме того, разрабатываются планы по восстановлению железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном длиной 10 тысяч км.

В течение прошлого года руководители северокорейских университетов встречались со своими российскими коллегами во Владивостоке, северокорейские спортсмены соревновались в России, а российские театральные труппы выступали в Пхеньяне.

 

КНДР воюет против Украины

Осенью прошлого года Северная Корея направила свои войска в Россию, которые были впоследствии развернуты в Курской области и привлечены к боевым действиям против Украины. По оценкам южнокорейской разведки, к войне привлекли не менее 10 тысяч северокорейских солдат.

Недавно Кремль впервые официально признал участие в войне северокорейских сил, и Пхеньян подтвердил это впоследствии.

Кроме человеческих ресурсов, Северная Корея активно вооружает Россию - предоставляет боеприпасы, артиллерию, а также баллистические ракеты, которые оккупанты используют для обстрелов Украины.

Также, по данным разведки, КНДР готовит к отправке новое подкрепление своих войск. Как сообщает CNN, Северная Корея может направить еще 30 тысяч военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРСеверная Корея