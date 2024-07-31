Российские захватчики засорили Азовское море до критического уровня, - ЦНС

Одним из районов, где вода больше всего загрязнена является Арабатская стрелка. В районе морская вода стала опасной не только для людей, но и для морской фауны, в частности для дельфинов.

"Вырубка лесов, загрязнение водоемов, в конце концов вспышка холеры в Крыму - это результаты преступной деятельности россиян на временно оккупированных территориях Украины. Ежедневно открываем новые и новые факты произвола врага", - говорится в сообщении.