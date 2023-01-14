Российские военные уничтожили более 4 тысяч жилых домов в Бахмуте

В результате военной агрессии Российской Федерации было повреждено 4158 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бахмутского городского совета.

"В результате военной агрессии Российской Федерации против Украины по состоянию на 13.01.2023 на территории Бахмутской городской территориальной громады повреждения получили 4158 жилых домов", - говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, повреждения получили:

358 многоквартирных домов (или 53,1%);

3800 (или 24,2%) частных домов.

"Данные относительно повреждений приблизительны, ведь установить точное количество разрушений в населенных пунктах старостинских округов Бахмутской общины, которые находятся в непосредственной близости к линии проведения активных боевых действий, пока невозможно", - добавили в городском совете.