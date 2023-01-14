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Российские военные уничтожили более 4 тысяч жилых домов в Бахмуте

Фото: Российские военные уничтожили более 4 тысяч жилых домов в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате военной агрессии Российской Федерации было повреждено 4158 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бахмутского городского совета.

"В результате военной агрессии Российской Федерации против Украины по состоянию на 13.01.2023 на территории Бахмутской городской территориальной громады повреждения получили 4158 жилых домов", - говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, повреждения получили:

  • 358 многоквартирных домов (или 53,1%);
  • 3800 (или 24,2%) частных домов.

"Данные относительно повреждений приблизительны, ведь установить точное количество разрушений в населенных пунктах старостинских округов Бахмутской общины, которые находятся в непосредственной близости к линии проведения активных боевых действий, пока невозможно", - добавили в городском совете.

Напомним, что вчера, 13 января, украинские пограничники вчера в окрестностях Бахмута дали отпор "вагнеровцам", которые хотели захватить один из их опорных пунктов.

Уведомление об отступлении ВСУ из Соледара оказалось информационно-психологической специальной операцией (ИПСО) Кремля.

Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили несколько штурмовых групп "вагнеровцев", пытавшихся захватить опорные пункты Сил обороны Украины.

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