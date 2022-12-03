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Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску: что известно

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Краматорск, Суббота 03 декабря 2022 16:23
Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску: что известно Фото: Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 3 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. Последствия разрушений уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"4 ракеты ударили по Краматорской промышленной зоне", - говорится в сообщении.

Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, без пострадавших.

"Последствия разрушений уточняются", - добавил глава Краматорска.

Напомним, что в ночь на 3 декабря российские войска нанесли несколько ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека.

На утро субботы, 3 декабря, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области, еще 4 получили ранения.

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