Российские военные "застряли" в открытом море во время бегства из Сирии, - ГУР

Часть российских военных "застряла" в открытом море на сломанном грузовом судне Sparta во время эвакуации из Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.
"Грузовое судно Sparta, которое Россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии", - пишет украинская разведка.
Также отмечается, что остатки российского контингента в Сирии уже завершили стягиваться из отдаленных районов и находятся на:
В частности часть своего вооружения и техники из порта Тартуса враг начал перебрасывать морским путем в Ливию.
"Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новых властей арабской республики к Москве - полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года", - пишет ГУР и добавляет, что это связано со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций.
После падения режима Башара Асада, Российская Федерация (РФ) начала выводить часть своих войск из Сирии, что подтверждают спутниковые снимки. 14 декабря ГУР также рассказало о том, что враг имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.
Подробнее о ситуации в Сирии и падении режима диктатора, - в материале РБК-Украина.
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