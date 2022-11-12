Российские военные из тяжелой артиллерии накрыли Никопольский район

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Жертв нет. Информация о разрушениях выясняется", - добавил глава облсовета.

По словам Лукашука, вечером из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе.

"Российские оккупанты никак не успокоятся", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты ночью 12 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько районов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома в некоторых населенных пунктах.

Перед этим, 10 ноября, россияне попали по трем общинам Днепропетровской области – Марганецкой, Червоногригорьевской и Никопольской.

Позже вечером 11 ноября захватчики снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

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