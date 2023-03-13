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Российские военные обстреляли Запорожскую область: есть разрушения и раненая

Фото: Российские военные обстреляли Запорожскую область (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли Камышевскую общину в Запорожской области и ранили женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.

"Враг продолжает обстреливать мирных украинцев. Сегодня под очередной обстрел попала Камышеваская община", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения получили жилые дома в селе Заречное. Были выбиты окна, повреждены крыши, а местная женщина получила ранения.

"В настоящее время на месте попадания вражеских ракет работают все экстренные службы. Проводится фиксация ущерба", - добавили в ОВА.

Напомним, что на оккупированных территориях Запорожской области продолжается разработка планов эвакуации коллаборантов при отступлении российских военных в Крым.

В понедельник, 13 марта, в Запорожской области изменено движение ряда поездов. Причиной для этого стало повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за обстрелов.

Российские захватчики продолжают разграблять временно оккупированные территории Запорожской области.

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