Российские военные обстреляли Запорожскую область: есть разрушения и раненая

В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли Камышевскую общину в Запорожской области и ранили женщину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.
"Враг продолжает обстреливать мирных украинцев. Сегодня под очередной обстрел попала Камышеваская община", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушения получили жилые дома в селе Заречное. Были выбиты окна, повреждены крыши, а местная женщина получила ранения.
"В настоящее время на месте попадания вражеских ракет работают все экстренные службы. Проводится фиксация ущерба", - добавили в ОВА.
Напомним, что на оккупированных территориях Запорожской области продолжается разработка планов эвакуации коллаборантов при отступлении российских военных в Крым.
В понедельник, 13 марта, в Запорожской области изменено движение ряда поездов. Причиной для этого стало повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за обстрелов.
Российские захватчики продолжают разграблять временно оккупированные территории Запорожской области.
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