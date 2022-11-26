Российские военные обстреляли Часов Яр в Донецкой области: есть раненые

В субботу, 26 ноября, российские военные обстреляли Часов Яр (Донецкая область). В результате атаки оккупантов три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Прилететь может куда угодно и когда-либо. Остаться в области - опасно", - добавил глава области.

Кириленко отмечает, что три человека получили ранения. По его словам, не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области.

"Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад", - говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник, 22 ноября, российские военные обстреляли Торецк и Часов Яр (Донецкая область). В результате атаки оккупантов ранены гражданские.

Российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли Донецкую область. В результате ранения получили четыре человека.

Ранее в ВСУ рассказали, что ухудшение погодных условий может существенно приостановить атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлении, которые являются одними из самых сложных на Донбассе. Что может существенно повлиять на ход боевых действий.

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