Оккупанты ранили еще четырех гражданских в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки несколько раз обстреляли Донецкую область. Вследствие чего ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссыклой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 25 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте, и 1 в Краматорске", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1223 человека, еще 2638 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.