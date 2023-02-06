ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские военные в Мариуполе ночью устроили между собой перестрелку

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 07:43
Российские военные в Мариуполе ночью устроили между собой перестрелку Фото: российские военные в Мариуполе ночью устроили между собой перестрелку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские солдаты устроили между собой перестрелку сегодня ночью, 6 февраля, в левобережной части временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Снова. Левобрежье, Морской бульвар в районе Утреннего рынка, войска РФ стреляли из стрелкового оружия. Алкоголь в Мариуполе, как союзник сопротивления", - говорится в сообщении советника мэра города.

Напомним, несмотря на постоянную опасность и жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно оккупированном Мариуполе продолжают предоставлять украинской стороне информацию о позициях россиян в городе.

Также известно, что во временно оккупированном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники, едущей в сторону Мангуша и Бердянска.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты ввозят войска в Мариуполь и на его окраины - сейчас их численность перевалила за 30 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь окупанти Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский о наступлении РФ: у нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить
Зеленский о наступлении РФ: у нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить
DAILY
"Ренессанс" борьбы с коррупцией. Как на Банковой совпали интересы с НАБУ и САП
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ренессанс" борьбы с коррупцией. Как на Банковой совпали интересы с НАБУ и САП