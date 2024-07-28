Российские военные корабли второй раз за полтора месяца прибыли на Кубу

Предыстория

Напомним, 12 июня на Кубу прибыли российские корабли. Это вызвало напряжение в регионе. США направили на Кубу подлодку.

Также в порт Гаваны прибыл патрульный корабль Канады. СМИ отмечали, что он должен был следить за российскими кораблями.

Уже в начале июля четыре российских корабля прибыли в Венесуэлу. Среди кораблей был фрегат "Адмирал Горшков", который называют одним из самых современных военных кораблей России.

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