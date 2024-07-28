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Российские военные корабли второй раз за полтора месяца прибыли на Кубу

Фото: российские военные корабли снова прибыли на Кубу (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные корабли прибыли на Кубу в субботу, 27 июля. Это уже второй визит кораблей РФ в Кубу за последние полтора месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В порт Гаваны зашли несколько кораблей России - учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и корабли поддержки, все из Балтийского флота РФ. Они должны покинуть порт до 30 июля.

Вооруженные силы Кубы назвали прибытие российских кораблей как рутинное мероприятие.

"Развертывание российских сил в Атлантике не представляет прямой угрозы или беспокойства для Соединенных Штатов", - заявил представитель Северного командования Вооруженных сил США.

 

Предыстория

Напомним, 12 июня на Кубу прибыли российские корабли. Это вызвало напряжение в регионе. США направили на Кубу подлодку.

Также в порт Гаваны прибыл патрульный корабль Канады. СМИ отмечали, что он должен был следить за российскими кораблями.

Уже в начале июля четыре российских корабля прибыли в Венесуэлу. Среди кораблей был фрегат "Адмирал Горшков", который называют одним из самых современных военных кораблей России.

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