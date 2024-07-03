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Россия после Кубы направила военные корабли в Венесуэлу

Каракас, Среда 03 июля 2024 10:08
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Россия после Кубы направила военные корабли в Венесуэлу Фото: российские корабли прибыли в Венесуэлу (t.me/rian_ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после Кубы направила свои военные корабли в Венесуэлу. Они уже вошли в венесуэльский порт Ла-Гуайра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечают россияне, в Венесуэлу якобы прибыли четыре корабля Северного флота РФ. Речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-поставщике "Академик Пашин" и спасательном буксире ВМФ "Николай Чикер".

Министерство обороны РФ утверждает, что цель прибытия кораблей - показать "поддержку и обеспечить присутствие ВМС в оперативно важных районах" Атлантического океана.

Добавим, что фрегат "Адмирал Горшков" является одним из самых современных военных кораблей России. Как отмечают сами россияне, он якобы может нести гиперзвуковые ракеты.

Военные корабли РФ на Кубе

Напомним, 12 июня на Кубу прибыли российские военные корабли. Они вошли в порт Гаваны.

Это вызвало настоящее напряжение в регионе. На Кубу на следующий день прибыла подлодка США.

Также в порт Гаваны прибыл канадский патрульный корабль. Как сообщает Reuters, корабль должен был следить за военными кораблями России, но власти Канады утверждали, что это не связано с присутствием российских кораблей.

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Российская Федерация Куба Венесуэла
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