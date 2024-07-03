Россия после Кубы направила военные корабли в Венесуэлу

Россия после Кубы направила свои военные корабли в Венесуэлу. Они уже вошли в венесуэльский порт Ла-Гуайра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Добавим, что фрегат "Адмирал Горшков" является одним из самых современных военных кораблей России. Как отмечают сами россияне, он якобы может нести гиперзвуковые ракеты.

Министерство обороны РФ утверждает, что цель прибытия кораблей - показать "поддержку и обеспечить присутствие ВМС в оперативно важных районах" Атлантического океана.

Как отмечают россияне, в Венесуэлу якобы прибыли четыре корабля Северного флота РФ. Речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-поставщике "Академик Пашин" и спасательном буксире ВМФ "Николай Чикер".

Военные корабли РФ на Кубе

Напомним, 12 июня на Кубу прибыли российские военные корабли. Они вошли в порт Гаваны.

Это вызвало настоящее напряжение в регионе. На Кубу на следующий день прибыла подлодка США.

Также в порт Гаваны прибыл канадский патрульный корабль. Как сообщает Reuters, корабль должен был следить за военными кораблями России, но власти Канады утверждали, что это не связано с присутствием российских кораблей.

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