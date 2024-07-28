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Російські військові кораблі вдруге за півтора місяця прибули на Кубу

Фото: російські військові кораблі знову прибули на Кубу (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові кораблі прибули на Кубу у суботу, 27 липня. Це вже другий візит кораблів РФ на Кубу за останні півтора місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У порт Гавани зайшли декілька кораблів Росії - навчальний корабель "Смольный", патрульне судно "Неустрашимый" і кораблі підтримки, всі з Балтійського флоту РФ. Вони мають покинути порт до 30 липня.

Збройні сили Куби назвали прибуття російських кораблів як рутинний захід.

"Розгортання російських сил в Атлантиці не становить прямої загрози або занепокоєння для Сполучених Штатів”, - заявив представник Північного командування Збройних сил США.

 

Передісторія

Нагадаємо, 12 червня на Кубу прибули російські кораблі. Це викликало напруження у регіоні. США направили до Куби підводний човен.

Також у порт Гавани прибув патрульний корабель Канади. ЗМІ зазначали, що він повинен був стежити ща російськими кораблями.

Вже на початку липня чотири російські кораблі прибули до Венесуели. Серед кораблів був фрегат "Адмірал Горшков", який називають одним з найсучасніших військових кораблів Росії.

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Російська ФедераціяКуба