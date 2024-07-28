Російські військові кораблі вдруге за півтора місяця прибули на Кубу

Передісторія

Нагадаємо, 12 червня на Кубу прибули російські кораблі. Це викликало напруження у регіоні. США направили до Куби підводний човен.

Також у порт Гавани прибув патрульний корабель Канади. ЗМІ зазначали, що він повинен був стежити ща російськими кораблями.

Вже на початку липня чотири російські кораблі прибули до Венесуели. Серед кораблів був фрегат "Адмірал Горшков", який називають одним з найсучасніших військових кораблів Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.