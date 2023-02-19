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Войска РФ ночью обстреляли из артиллерии Никополь: какие последствия

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Никополь, Воскресенье 19 февраля 2023 07:51
Войска РФ ночью обстреляли из артиллерии Никополь: какие последствия Фото: Войска РФ ночью обстреляли из артиллерии Никополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью 19 февраля из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В результате обстрела враг повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Задел частное предприятие и линию электропередач.

В результате атаки никто не пострадал. Без погибших.

Напомним, что в пятницу, 17 февраля, российские оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.

В четверг, 16 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по артиллерии. В результате пострадали частные дома.

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Днепропетровская область
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