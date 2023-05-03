За прошедшие сутки оккупанты 106 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие
За прошедшие сутки, 2 мая, россияне 106 раз обстреляли Херсонскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Захватчики выпустили 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, попав в жилые кварталы населенных пунктов области. Город Херсон враг обстрелял 9 раз.
"Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро (из них один ребенок) - получили ранения", - написал Прокудин.
Также с деоккупированной территории области эвакуирован 51 человек.
Напомним, что 2 мая вечером российские кафиры несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.
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