За прошедшие сутки оккупанты 106 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Также с деоккупированной территории области эвакуирован 51 человек.

"Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро (из них один ребенок) - получили ранения", - написал Прокудин.

Захватчики выпустили 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, попав в жилые кварталы населенных пунктов области. Город Херсон враг обстрелял 9 раз.

Напомним, что 2 мая вечером российские кафиры несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.

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