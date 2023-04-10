Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Он также отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Россия убивает гражданских! За 9 апреля россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 2 в Дружковке, 1 в Курахово и 1 в Константиновке", - написал Кириленко.

Напомним, что правоохранители продолжают искать детей в Авдеевке Донецкой области, которых прячут родители и не хотят эвакуироваться.

Также ранее мы писали о том, что оккупанты повредили 54 школы в Мариуполе (90 процентов школ города), восемь из них разрушены полностью.

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